2 vuoden takuu
85126SYC1
Takaamme turvallisuutesi
Philipsin LongerLife Xenon -polttimoissa on automaattisesti neljän vuoden vakiotakuu. Rekisteröi ostoksesi verkossa, niin saat takuuseesi kolme lisävuotta veloituksetta. Tämän ansiosta polttimoillasi on uskomaton seitsemän vuoden takuu.
Polttimotyyppi: D2R
85 V, 35 W
Polttimoiden lukumäärä: 1
Philipsin korkealaatuiset LongerLife Xenon -polttimot ovat taatusti turvallisia. Saat polttimoille nyt automaattisesti neljän vuoden takuun tuotteen ostopäivästä lähtien.
LongerLife Xenon -polttimoissa on pidempi käyttöaika kuin missään muissa Philipsin aikaisemmissa Xenon-polttimoissa. Voit olla rauhallisin mielin, sillä saat nyt polttimoille ilmaiseksi kolmen vuoden lisätakuun. Rekisteröi tuote verkossa osoitteessa https://www.http://www.xenontakuu.philips.fi ja noudata seuraavia ohjeita: 1. Varmista ensin, että tuote on aito Philips-tuote tarkistamalla tuotepakkauksen aitoussinetti. 2. Kun aitous on varmistettu, lähetä meille verkossa yhteystietosi ja todiste tuotteen ostosta. 3. Lopuksi voit tulostaa seitsemän vuoden tuotetakuun. Säilytä takuutodistus.
UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.
3.8
5:stä
296
Arviot
Nysvääjä
02/04/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Asiallinen ja tehokas h7 led
Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Käyttöpäivä 2024-03-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Käyttöpäivä 2024-03-02
Raid333rd
01/12/2016
Suomi
Todella tehokkaat
Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Jami
03/02/2016
Suomi
Hyvä, mutta hintava
Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo