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Xenon LongerLifeXenon-polttimon takuu

85126SYC1

3.8

| (296) Arviot

Takaamme turvallisuutesi

Philipsin LongerLife Xenon -polttimoissa on automaattisesti neljän vuoden vakiotakuu. Rekisteröi ostoksesi verkossa, niin saat takuuseesi kolme lisävuotta veloituksetta. Tämän ansiosta polttimoillasi on uskomaton seitsemän vuoden takuu.

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Pidennä 4 vuoden vakiotakuu 7 vuoteen kolmen helpon toimenpiteen avulla

Takaamme turvallisuutesi

  • Polttimotyyppi: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

LongerLife Xenon -polttimoissa on nyt 4 vuoden ilmainen takuu

LongerLife Xenon -polttimoissa on nyt 4 vuoden ilmainen takuu

Philipsin korkealaatuiset LongerLife Xenon -polttimot ovat taatusti turvallisia. Saat polttimoille nyt automaattisesti neljän vuoden takuun tuotteen ostopäivästä lähtien.

Pidennä takuuaikaa rekisteröimällä tuote helposti verkossa

Pidennä takuuaikaa rekisteröimällä tuote helposti verkossa

LongerLife Xenon -polttimoissa on pidempi käyttöaika kuin missään muissa Philipsin aikaisemmissa Xenon-polttimoissa. Voit olla rauhallisin mielin, sillä saat nyt polttimoille ilmaiseksi kolmen vuoden lisätakuun. Rekisteröi tuote verkossa osoitteessa https://www.http://www.xenontakuu.philips.fi ja noudata seuraavia ohjeita: 1. Varmista ensin, että tuote on aito Philips-tuote tarkistamalla tuotepakkauksen aitoussinetti. 2. Kun aitous on varmistettu, lähetä meille verkossa yhteystietosi ja todiste tuotteen ostosta. 3. Lopuksi voit tulostaa seitsemän vuoden tuotetakuun. Säilytä takuutodistus.

Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista

Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

296

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Käyttöpäivä 2024-03-02

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Käyttöpäivä 2024-03-02

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

03/02/2016

Suomi

Suomi

Hyvä, mutta hintava

Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

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