2 vuoden takuu
85126SYS1
Takaamme turvallisuutesi
Philipsin LongerLife Xenon -polttimoissa on automaattisesti neljän vuoden vakiotakuu. Rekisteröi ostoksesi verkossa, niin saat takuuseesi kolme lisävuotta veloituksetta. Tämän ansiosta polttimoillasi on uskomaton seitsemän vuoden takuu.
Polttimotyyppi: D2R
85 V, 35 W
Polttimoiden lukumäärä: 1
Philipsin korkealaatuiset LongerLife Xenon -polttimot ovat taatusti turvallisia. Saat polttimoille nyt automaattisesti neljän vuoden takuun tuotteen ostopäivästä lähtien.
LongerLife Xenon -polttimoissa on pidempi käyttöaika kuin missään muissa Philipsin aikaisemmissa Xenon-polttimoissa. Voit olla rauhallisin mielin, sillä saat nyt polttimoille ilmaiseksi kolmen vuoden lisätakuun. Rekisteröi tuote verkossa osoitteessa https://www.http://www.xenontakuu.philips.fi ja noudata seuraavia ohjeita: 1. Varmista ensin, että tuote on aito Philips-tuote tarkistamalla tuotepakkauksen aitoussinetti. 2. Kun aitous on varmistettu, lähetä meille verkossa yhteystietosi ja todiste tuotteen ostosta. 3. Lopuksi voit tulostaa seitsemän vuoden tuotetakuun. Säilytä takuutodistus.
UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.
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