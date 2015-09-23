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Xenon LongerLifeXenon-polttimon takuu

85126SYS1

Takaamme turvallisuutesi

Philipsin LongerLife Xenon -polttimoissa on automaattisesti neljän vuoden vakiotakuu. Rekisteröi ostoksesi verkossa, niin saat takuuseesi kolme lisävuotta veloituksetta. Tämän ansiosta polttimoillasi on uskomaton seitsemän vuoden takuu.

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Pidennä 4 vuoden vakiotakuu 7 vuoteen kolmen helpon toimenpiteen avulla

Takaamme turvallisuutesi

  • Polttimotyyppi: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

LongerLife Xenon -polttimoissa on nyt 4 vuoden ilmainen takuu

LongerLife Xenon -polttimoissa on nyt 4 vuoden ilmainen takuu

Philipsin korkealaatuiset LongerLife Xenon -polttimot ovat taatusti turvallisia. Saat polttimoille nyt automaattisesti neljän vuoden takuun tuotteen ostopäivästä lähtien.

Pidennä takuuaikaa rekisteröimällä tuote helposti verkossa

Pidennä takuuaikaa rekisteröimällä tuote helposti verkossa

LongerLife Xenon -polttimoissa on pidempi käyttöaika kuin missään muissa Philipsin aikaisemmissa Xenon-polttimoissa. Voit olla rauhallisin mielin, sillä saat nyt polttimoille ilmaiseksi kolmen vuoden lisätakuun. Rekisteröi tuote verkossa osoitteessa https://www.http://www.xenontakuu.philips.fi ja noudata seuraavia ohjeita: 1. Varmista ensin, että tuote on aito Philips-tuote tarkistamalla tuotepakkauksen aitoussinetti. 2. Kun aitous on varmistettu, lähetä meille verkossa yhteystietosi ja todiste tuotteen ostosta. 3. Lopuksi voit tulostaa seitsemän vuoden tuotetakuun. Säilytä takuutodistus.

Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista

Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

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