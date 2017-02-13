2 vuoden takuu
Takaamme turvallisuutesi
Philipsin LongerLife Xenon -polttimoissa on automaattisesti neljän vuoden vakiotakuu. Rekisteröi ostoksesi verkossa, niin saat takuuseesi kolme lisävuotta veloituksetta. Tämän ansiosta polttimoillasi on uskomaton seitsemän vuoden takuu.
Polttimotyyppi: D1S
85 V, 35 W
Polttimoiden lukumäärä: 1
Philipsin korkealaatuiset LongerLife Xenon -polttimot ovat taatusti turvallisia. Saat polttimoille nyt automaattisesti neljän vuoden takuun tuotteen ostopäivästä lähtien.
LongerLife Xenon -polttimoissa on pidempi käyttöaika kuin missään muissa Philipsin aikaisemmissa Xenon-polttimoissa. Voit olla rauhallisin mielin, sillä saat nyt polttimoille ilmaiseksi kolmen vuoden lisätakuun. Rekisteröi tuote verkossa osoitteessa https://www.http://www.xenontakuu.philips.fi ja noudata seuraavia ohjeita: 1. Varmista ensin, että tuote on aito Philips-tuote tarkistamalla tuotepakkauksen aitoussinetti. 2. Kun aitous on varmistettu, lähetä meille verkossa yhteystietosi ja todiste tuotteen ostosta. 3. Lopuksi voit tulostaa seitsemän vuoden tuotetakuun. Säilytä takuutodistus.
UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.
3.8
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Mika76
13/02/2017
Suomi
100% samanlainen kuin alkuperäinen
Täysin samanlainen (merkkiä lukuunottamatta) kuin alkuperäinen 12 vuotta vanha polttimo. Valokuvio pysyi ennallaan, ei säätötarvetta. Vaihdoin Skoda Octaviaan, helppo homma, vaikka ohjekirjassa sanottiinkin ettei voi itse vaihtaa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu
Bosmart
11/02/2020
Sverige
Vahvistettu ostaja
Bra ljus, lång garanti känns bra på dyra lampor
Bra garanti känns som kvalité stämpel för xenon lamporna.
Edut
Bra ljus, trygg garanti
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti
Käyttöpäivä 2020-01-11
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti
Käyttöpäivä 2020-01-11
Ante1938
16/01/2017
Sverige
Vahvistettu ostaja
Sämre än originalet som lyst 150 000 km.
Nya Philips lampan lyser sämre än motsvarande på andra sidan fastän den lyst 150 000 km. Jag tog kontakt med er men eftersom ni vill att jag ska bevisa att er lampa lyser sämre så lade jag ner det. Jag köper en philipslampa till och sätter på andra sidan så lyser de lika. Jag förstår absolut ert sätt att resonera i frågan, men ett tips är att ni tonar ner lysförmågan på er produkt. Man förväntar sig ett fantastiskt ljus när man läser på förpackningen men blir besviken då det lyser sämre än den gamla lampan. Nåväl, jag har redan glömt det här så det är ingen stor grej för mig och jag kommer köpa philipsprodukter i även i fortsättningen. Vänligen Andreas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti