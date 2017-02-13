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Xenon LongerLifeXenon-polttimon takuu

85415SYC1

3.8

| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Takaamme turvallisuutesi

Philipsin LongerLife Xenon -polttimoissa on automaattisesti neljän vuoden vakiotakuu. Rekisteröi ostoksesi verkossa, niin saat takuuseesi kolme lisävuotta veloituksetta. Tämän ansiosta polttimoillasi on uskomaton seitsemän vuoden takuu.

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Pidennä 4 vuoden vakiotakuu 7 vuoteen kolmen helpon toimenpiteen avulla

Takaamme turvallisuutesi

  • Polttimotyyppi: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

LongerLife Xenon -polttimoissa on nyt 4 vuoden ilmainen takuu

LongerLife Xenon -polttimoissa on nyt 4 vuoden ilmainen takuu

Philipsin korkealaatuiset LongerLife Xenon -polttimot ovat taatusti turvallisia. Saat polttimoille nyt automaattisesti neljän vuoden takuun tuotteen ostopäivästä lähtien.

Pidennä takuuaikaa rekisteröimällä tuote helposti verkossa

Pidennä takuuaikaa rekisteröimällä tuote helposti verkossa

LongerLife Xenon -polttimoissa on pidempi käyttöaika kuin missään muissa Philipsin aikaisemmissa Xenon-polttimoissa. Voit olla rauhallisin mielin, sillä saat nyt polttimoille ilmaiseksi kolmen vuoden lisätakuun. Rekisteröi tuote verkossa osoitteessa https://www.http://www.xenontakuu.philips.fi ja noudata seuraavia ohjeita: 1. Varmista ensin, että tuote on aito Philips-tuote tarkistamalla tuotepakkauksen aitoussinetti. 2. Kun aitous on varmistettu, lähetä meille verkossa yhteystietosi ja todiste tuotteen ostosta. 3. Lopuksi voit tulostaa seitsemän vuoden tuotetakuun. Säilytä takuutodistus.

Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista

Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.8

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
1

13/02/2017

Suomi

Suomi

100% samanlainen kuin alkuperäinen

Täysin samanlainen (merkkiä lukuunottamatta) kuin alkuperäinen 12 vuotta vanha polttimo. Valokuvio pysyi ennallaan, ei säätötarvetta. Vaihdoin Skoda Octaviaan, helppo homma, vaikka ohjekirjassa sanottiinkin ettei voi itse vaihtaa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu

11/02/2020

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bra ljus, lång garanti känns bra på dyra lampor

Bra garanti känns som kvalité stämpel för xenon lamporna.

Edut

Bra ljus, trygg garanti

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

Käyttöpäivä 2020-01-11

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

Käyttöpäivä 2020-01-11

16/01/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Sämre än originalet som lyst 150 000 km.

Nya Philips lampan lyser sämre än motsvarande på andra sidan fastän den lyst 150 000 km. Jag tog kontakt med er men eftersom ni vill att jag ska bevisa att er lampa lyser sämre så lade jag ner det. Jag köper en philipslampa till och sätter på andra sidan så lyser de lika. Jag förstår absolut ert sätt att resonera i frågan, men ett tips är att ni tonar ner lysförmågan på er produkt. Man förväntar sig ett fantastiskt ljus när man läser på förpackningen men blir besviken då det lyser sämre än den gamla lampan. Nåväl, jag har redan glömt det här så det är ingen stor grej för mig och jag kommer köpa philipsprodukter i även i fortsättningen. Vänligen Andreas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

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