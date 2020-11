Xenon X-tremeVision plus – ylivoimaista näkyvyyttä

Xenon X-tremeVision plus -polttimoiden Philips Xenon -tekniikka takaa ylivertaisen suorituskyvyn. Xenon X-tremeVision plus -polttimoiden tuottama valokeila on pidempi ja näkyvyys jopa 150 % parempi, joten näet esteet aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Myös reuna-alueiden näkyvyys on parempi, joten näet aikaisemmin tien sivusta lähestyvät riskitekijät, kuten jalankulkijat ja tulevat risteykset. Polttimot tyydyttävät vaativienkin kuljettajien toiveet valaisemalla jokaisen töyssyn, kaarteen ja riskin myös haastavissa ajo-olosuhteissa.