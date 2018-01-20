2 vuoden takuu
Polttimotyyppi: D1S
85 V, 35 W
Polttimoiden lukumäärä: 1
Valo on tärkeä osa ajamista. Voit vähentää vaaratilanteita helposti käyttämällä laadukkaampia polttimoita. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden käyttö parantaa näkyvyyttä, joten näet esteet ja liikennemerkit aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Valon spektri on säädetty silmien luonnollisen valoherkkyyden mukaan. Ajovalopolttimon 4 800 K:n värilämpötila ei rasita silmiä ja tekee pimeäajosta turvallisempaa ja mukavampaa.
Xenon HID (High Intensity Discharge) -polttimot tuottavat kaksi kertaa enemmän valoa, joten ajaminen on turvallista kaikissa olosuhteissa. Tutkimusten mukaan Xenon-polttimot auttavat kuljettajia keskittymään tiehen paremmin sekä tunnistamaan esteitä ja liikennemerkkejä paljon perinteisiä polttimoita aikaisemmin. Päivänvalon sävyä vastaava voimakas valkoinen valo sopii erinomaisesti pimeyden peittoamiseen.
UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä poistaa räjähdyksen riskin. Philipsin kvartsilasiset polttimot kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon. Kirkkaampi valo takaa paremman ajokokemuksen heikoimmissakin valaistusolosuhteissa.
4.5
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
YLG27
20/01/2018
France
Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top
En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Portista
21/01/2022
Portugal
Vahvistettu ostaja
Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca
Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.
Edut
Luminosidade
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis