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  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta

Xenon X-tremeVision gen2Auton Xenon-ajovalopolttimo

85415XV2C1

4.5
| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
Xenon-tekniikan viimeisin taidonnäyte on X-tremeVision gen2 -polttimo, jonka laaja valokeila vie valon kirkkauden uudelle tasolle. Erittäin tehokas polttimo tekee ajamisesta turvallista ja mukavaa.
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Havaitse jokainen töyssy, kaarre ja este

Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta

  • Polttimotyyppi: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Parempi näkyvyys tekee ajosta turvallisempaa ja mukavampaa

Parempi näkyvyys tekee ajosta turvallisempaa ja mukavampaa

Valo on tärkeä osa ajamista. Voit vähentää vaaratilanteita helposti käyttämällä laadukkaampia polttimoita. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden käyttö parantaa näkyvyyttä, joten näet esteet ja liikennemerkit aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Valon spektri on säädetty silmien luonnollisen valoherkkyyden mukaan. Ajovalopolttimon 4 800 K:n värilämpötila ei rasita silmiä ja tekee pimeäajosta turvallisempaa ja mukavampaa.

Philips on innovatiivisen Xenon HID -tekniikan keksijä

Philips on innovatiivisen Xenon HID -tekniikan keksijä

Xenon HID (High Intensity Discharge) -polttimot tuottavat kaksi kertaa enemmän valoa, joten ajaminen on turvallista kaikissa olosuhteissa. Tutkimusten mukaan Xenon-polttimot auttavat kuljettajia keskittymään tiehen paremmin sekä tunnistamaan esteitä ja liikennemerkkejä paljon perinteisiä polttimoita aikaisemmin. Päivänvalon sävyä vastaava voimakas valkoinen valo sopii erinomaisesti pimeyden peittoamiseen.

Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista

Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä poistaa räjähdyksen riskin. Philipsin kvartsilasiset polttimot kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon. Kirkkaampi valo takaa paremman ajokokemuksen heikoimmissakin valaistusolosuhteissa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

20/01/2018

France

France

Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top

En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile

21/01/2022

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca

Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.

Edut

Luminosidade

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

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