TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Terävä, vastustamaton ilme
  • Terävä, vastustamaton ilme
  • Terävä, vastustamaton ilme
  • Terävä, vastustamaton ilme
  • Terävä, vastustamaton ilme
  • Terävä, vastustamaton ilme
  • Terävä, vastustamaton ilme
  • Terävä, vastustamaton ilme

WhiteVision ultraTyylikäs valkoinen ilme

9005WVUB1

3.8
| (256) Arviot
Terävä, vastustamaton ilme
Philipsin WhiteVision ultra -polttimoissa on uusi pinnoite, ja ne tuottavat upean valkoisen valon. Ne ovat valikoimamme valkoisimmat tieliikennekäyttöön hyväksytyt halogeenipolttimot ja täydellinen valinta, kun haluat autoosi tyylikkään ilmeen.
Näytä kaikki edut

Uudet, tyylikkäät valkoiset valot autoon

Terävä, vastustamaton ilme

  • Polttimotyyppi: HB3

  • 12 V, 60 W

  • Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä

  • Terävä valkoinen ilme

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Terävä valkoinen valo

Philipsin WhiteVision ultra -ajovalopolttimot mullistavat auton ulkoasun terävällä valkoisella valolla. Oikea valinta tyylikkääseen ajokokemukseen!

Tyylikkäät halogeeniajovalopolttimot

Philipsin WhiteVision ultra on tarkoitettu autoilijoille, jotka haluavat päivittää autoonsa LED-tyyliset valot mutta käyttää halogeenitekniikkaa. Lasin uuden edistyksellisen pinnoitteen ansiosta WhiteVision ultra on valkoisin tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimomme, joka näyttää upealta ajovalon heijastimessa.

Tyylikkään valkoiset tieliikennekäyttöön hyväksytyt ajovalopolttimot

WhiteVision ultra -ajovalopolttimoilla on ECE-sertifiointi, joten ne on hyväksytty käytettäväksi tieliikenteessä. Autoilijat voivat huoletta nauttia niiden energisestä ilmeestä. Ne takaavat erinomaisen näkyvyyden tinkimättä turvallisuudesta, koska ne eivät häikäise edessä olevan auton kuljettajaa.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.8

5:stä

256

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

28/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.