Yksi markkinoiden kirkkaimmista polttimoista tuottaa erinomaisen valon

Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, jopa 13 baarin korkeapainekaasu täytteenä, huolellinen pinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philipsin X-tremeVision G-force -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Ne tarjoavat äärimmäistä suorituskykyä ja tinkimätöntä näkyvyyttä.