Viileänsävyinen valo lisää näkyvyyttä ja mukavuutta

Ajaminen pimeässä voi kuormittaa silmiä ja lisätä väsymistä. Philipsin X-tremeVision Pro150 -polttimoiden valkoisempi, jopa 3 400 kelvinin valo (H7-polttimossa, HB3-polttimossa 3 500 K) lisää kontrastia edessäpäin olevaan tiehen, mikä helpottaa kohteiden tunnistamista ja tulkintaa. Kun näet paremmin, pysyt virkeänä kauemmin, mikä lisää ajoturvallisuutta ja -mukavuutta.