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Tuotanto lopetettu

Visionauton ajovalopolttimo

9006PRB1

Feel safe, drive safe
Vision-ajovalopolttimot ovat 30 prosenttia tehokkaampia kuin tavalliset polttimot. Ne tarjoavat korkealaatuisen valotehon edulliseen hintaan. Laadukas alkuperäistuote takaa paremman turvallisuuden ja mukavuuden.
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Jopa 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavallisella polttimolla

Feel safe, drive safe

  • Polttimotyyppi: HB4

  • pakkauskoko: 1

  • 12 V, 55 W

Vision-polttimot tuottavat 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset halogeenipolttimot

Valoratkaisumme luovat tehokkaan, tarkan ja äärimmäisen kirkkaan valokeilan. Vision-polttimoiden pitkä valokeila lisää turvallisuutta ja ajomukavuutta. Kehitämme jatkuvasti erinomaisia ja tehokkaita valoratkaisuja, joiden tiedämme jonain päivänä pelastavan ihmishenkiä.

Parempi näkyvyys takaa liikenneturvallisuuden

Valo on olennainen osa ajokokemusta ja ainoa turvavaruste, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua.

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

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