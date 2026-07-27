2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
9006PRB1
Polttimotyyppi: HB4
pakkauskoko: 1
12 V, 55 W
Valoratkaisumme luovat tehokkaan, tarkan ja äärimmäisen kirkkaan valokeilan. Vision-polttimoiden pitkä valokeila lisää turvallisuutta ja ajomukavuutta. Kehitämme jatkuvasti erinomaisia ja tehokkaita valoratkaisuja, joiden tiedämme jonain päivänä pelastavan ihmishenkiä.
Valo on olennainen osa ajokokemusta ja ainoa turvavaruste, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua.
Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.
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