2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
9006PRC1
Polttimotyyppi: HB4
pakkauskoko: 1
12 V, 55 W
Valoratkaisumme luovat tehokkaan, tarkan ja äärimmäisen kirkkaan valokeilan. Kehitämme jatkuvasti parhaita ja tehokkaita valoratkaisuja, koska tiedämme sen pelastavan ihmishenkiä.
Valo on olennainen osa ajokokemusta ja ainoa turvavaruste, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua.
Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.
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