2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
9006WHVB1
Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
Philips WhiteVision -polttimot lisäävät autosi ajovaloihin voimakkaan valkoisen Xenon-efektin, joka parantaa ajokokemusta pimeällä. WhiteVision-polttimoiden kirkkaammassa ja 60 % valkoisemmassa valossa yhdistyvät tyyli ja turvallisuus.<br>
Polttimotyyppi: HB4
Pakkauskoko: 1
12,8 V, 55 W
Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajaa tyylillä tinkimättä turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen kupu, joten ne uudistavat ajovalosi kertaheitolla. Philipsin patentoitu kolmannen sukupolven pinnoitetekniikka viimeistelee tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella valkoisen ajovalopolttimon.
WhiteVision antaa autosi ajovaloille huippuluokan autojen korkealaatuisen tyylikkyyden.
Philipsin jopa 3 700 kelvinin WhiteVision-ajovalopolttimoiden voimakkaan valkoinen, selkeä valokeila valaisee tien ja karkottaa pimeyden välittömästi. Ensiluokkainen valokeila ensiluokkaiseen ajokokemukseen.
Arviot
Verrattuna tavallisiin halogeenipolttimoihin
Ominaisuudet vaihtelevat polttimotyyppien mukaan