2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
9006XVGB1
Polttimotyyppi: HB4
12 V, 51 W
Tärinänkestävyys testattu 10 G:ssä
Jopa 130 % kirkkaampi
Polttimoiden lukumäärä: 1
Ajovalojen on valaistava tie täydellisesti pitkän matkan päähän, yleensä 75–100 metriä ajoneuvon kulkusuuntaan. Philipsin X-tremeVision G-force -polttimot parantavat näkyvyyttä, sillä ne tuottavat jopa 130 % kirkkaamman valon. Näin havaitset esteet ja mahdolliset vaarat aikaisemmin kuin millään muulla halogeeniajovalopolttimolla.
Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, jopa 13 baarin korkeapainekaasu täytteenä, huolellinen pinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philipsin X-tremeVision G-force -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Ne tarjoavat äärimmäistä suorituskykyä ja tinkimätöntä näkyvyyttä.
Jopa 3 350 kelvinin kirkas valkoinen valo on huomattavasti valkoisempi kuin tavallisissa ajovalopolttimoissa. Philipsin patentoitu Gradient Coating -tekniikka tuottaa voimakkaamman valon. Erittäin kirkkaan valaisun ansiosta ajaminen on erittäin miellyttävää myös pimeässä.
3.8
5:stä
256
Arviot
Nysvääjä
02/04/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Asiallinen ja tehokas h7 led
Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Raid333rd
01/12/2016
Suomi
Todella tehokkaat
Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil