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  • Suorituskyky on viety täysin uudelle tasolle
  • Suorituskyky on viety täysin uudelle tasolle
  • Suorituskyky on viety täysin uudelle tasolle
  • Suorituskyky on viety täysin uudelle tasolle
  • Suorituskyky on viety täysin uudelle tasolle
  • Suorituskyky on viety täysin uudelle tasolle
  • Suorituskyky on viety täysin uudelle tasolle
  • Suorituskyky on viety täysin uudelle tasolle

Tuotanto lopetettu

X-tremeVision G-force10 G:n tärinänkestävyys

9006XVGB1

3.8
| (256) Arviot
Suorituskyky on viety täysin uudelle tasolle
Philipsin X-tremeVision G-force HB4 -ajovalopolttimoita kirkkaampia saa hakea. Niiden jopa 130 % kirkkaampi ja erittäin pitkä valokeila päihittää useimpien kilpailijoiden ajovalopolttimot. Näe kauemmas, reagoi nopeammin ja aja turvallisemmin.
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Jopa 130 % kirkkaampi valo

Suorituskyky on viety täysin uudelle tasolle

  • Polttimotyyppi: HB4

  • 12 V, 51 W

  • Tärinänkestävyys testattu 10 G:ssä

  • Jopa 130 % kirkkaampi

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Näe kauemmas ja reagoi nopeammin – jopa130 % kirkkaammat polttimot

Ajovalojen on valaistava tie täydellisesti pitkän matkan päähän, yleensä 75–100 metriä ajoneuvon kulkusuuntaan. Philipsin X-tremeVision G-force -polttimot parantavat näkyvyyttä, sillä ne tuottavat jopa 130 % kirkkaamman valon. Näin havaitset esteet ja mahdolliset vaarat aikaisemmin kuin millään muulla halogeeniajovalopolttimolla.

Yksi markkinoiden kirkkaimmista polttimoista tuottaa erinomaisen valon

Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, jopa 13 baarin korkeapainekaasu täytteenä, huolellinen pinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philipsin X-tremeVision G-force -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Ne tarjoavat äärimmäistä suorituskykyä ja tinkimätöntä näkyvyyttä.

Huomattavasti valkoisempi valo parantaa ajomukavuutta ja turvallisuutta

Jopa 3 350 kelvinin kirkas valkoinen valo on huomattavasti valkoisempi kuin tavallisissa ajovalopolttimoissa. Philipsin patentoitu Gradient Coating -tekniikka tuottaa voimakkaamman valon. Erittäin kirkkaan valaisun ansiosta ajaminen on erittäin miellyttävää myös pimeässä.

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Arviot

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3.8

5:stä

256

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

28/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

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