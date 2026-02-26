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5000 Series Hiustenkuivain
Tuotanto lopetettu
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BHD530/00
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Käyttöopas
Kaikki (6)
Mitä ovat mineraali-ionit ja mitä ne tekevät?
Onko Philips-hiustenmuotoilija asbestiton?
Onko Philips-hiustenkuivaimen ION-ionikäsittely vaarallinen?
Hiukset juuttuvat Philips-hiustenkuivaimeen
Miten Philips-hiustenkuivaimen lisäosia käytetään?
Miten voin puhdistaa Philips-hiustenmuotoilijan?
5000 SeriesDiffuusori
Hair CareKuivaussuutin
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