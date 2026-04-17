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Viva Collection XL-teholeikkurin kulho
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CP0856
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Tämä kulho sopii XL-teholeikkuriin, jolla voi hienontaa kovia aineksia, kuten lihaa, pähkinöitä ja juustoa.
HR2621/90R1
Viva CollectionProMix-sauvasekoitin, kunnostettu
Viva CollectionProMix-sauvasekoitin
Viva CollectionSauvasekoitin
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