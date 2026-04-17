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Viva Collection XL-teholeikkurin kulho

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Viva CollectionXL-teholeikkurin kulho

CP0856

Viva Collection XL-teholeikkurin kulho

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Oppaat

Tämä kulho sopii XL-teholeikkuriin, jolla voi hienontaa kovia aineksia, kuten lihaa, pähkinöitä ja juustoa.

  • PDF tiedosto
  • 17 April 2026

Osat ja lisätarvikkeet

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