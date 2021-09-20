3000 series Kuivaussuutin
Vaihtosuutin hiustenkuivaimeen
Hiustenkuivaimen suutin tukee kuuman ilman virtausta kuivatessasi hiuksiasi, jolloin niistä tulee sileämmät ja tuuheammat. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Tarkista yhteensopivuus alta
- Hiustenkuivain
- Vaaleanpunainen kirsikankukka
Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla
Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.
Tekniset tiedot
-
Vaihdettava osa
- Sopii malleihin
-
BHD308, BHD342, BHD356, BHP398
