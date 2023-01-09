Black Friday lähestyy – älä jää paitsi!
Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia
Black Friday lähestyy – älä jää paitsi!

Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Lady Shave -ajopään vaihtokappale Lady Shave -ajopään vaihtokappale Lady Shave -ajopään vaihtokappale

      Lady Shaver Series 8000 Ajopää

      CP2008/05

      Lady Shave -ajopään vaihtokappale

      Philips Ladyshave -ajopäässä on teräverkko ja teräyksikkö. Vaihtamalla kadonneet, kuluneet tai vaurioituneet osat pidät laitteesi tehokkaana pidempään.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
      Valitse maksutapa

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Ladyshave-lisätarvikkeet

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Yhteensopivat tuotteet

      Mistä löydän mallinumeron?
      Etsi tuotenumero
      Mistä löydän tuotenumeron?
      tuotetta löytyi haulle Tuotteita ei löytynyt haulle

      Lady Shave -ajopään vaihtokappale

      Tarkista yhteensopivuus alta

      • Lady Shave
      • Taivaansininen

      Tekniset tiedot

      • Vaihdettavat osat

        Sopii malleihin
        BRL166
      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.