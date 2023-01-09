Lady Shaver Series 8000 Ajopää
Lady Shave -ajopään vaihtokappale
Philips Ladyshave -ajopäässä on teräverkko ja teräyksikkö. Vaihtamalla kadonneet, kuluneet tai vaurioituneet osat pidät laitteesi tehokkaana pidempään. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Tarkista yhteensopivuus alta
- Lady Shave
- Taivaansininen
Tekniset tiedot
-
Vaihdettavat osat
- Sopii malleihin
-
BRL166
