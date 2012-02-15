2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Suojaa iPadisi
Suunnittelimme iPadille suojuksen pehmustetusta, kestävästä neopreenista. Sitä voi käyttää kantokotelona tai laukun sisällä lisäsuojana. Läppä pitää iPadin paikallaan, ja käännettävyys tekee suojuksesta hauskan käyttää.
iPadille
Valmistettu pehmeästä neopreenista, joka on sekä venyvää että tukevaa. Pehmustetussa suojuksessa laitetta on turvallista kuljettaa mukana.
Kuljeta laitetta suojatussa kotelossa tai käytä koteloa lisäsuojana laukussa tai repussa.
Läppä pitää laitteen tiukasti kotelossa ilman tarranauhoja tai vetoketjuja.