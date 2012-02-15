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Tuotanto lopetettu

Pehmeä suojus

DLN1713/10

5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Suojaa iPadisi

Suunnittelimme iPadille suojuksen pehmustetusta, kestävästä neopreenista. Sitä voi käyttää kantokotelona tai laukun sisällä lisäsuojana. Läppä pitää iPadin paikallaan, ja käännettävyys tekee suojuksesta hauskan käyttää.

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pehmustetulla, käännettävällä suojuksella

Suojaa iPadisi

  • iPadille

Pehmustettu neopreenisuojus suojaa pehmeästi ja varmasti

Pehmustettu neopreenisuojus suojaa pehmeästi ja varmasti

Valmistettu pehmeästä neopreenista, joka on sekä venyvää että tukevaa. Pehmustetussa suojuksessa laitetta on turvallista kuljettaa mukana.

Kantokoteloa voi käyttää itsenäisesti tai sen voi laittaa laukkuun

Kuljeta laitetta suojatussa kotelossa tai käytä koteloa lisäsuojana laukussa tai repussa.

Läppä suojaa huomaamatta

Läppä pitää laitteen tiukasti kotelossa ilman tarranauhoja tai vetoketjuja.

Tekniset tiedot

Oppaat

Lokalisoitu mainosesite - English (US)

  • PDF tiedosto, 579.9 kB
  • 5 December 2023

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