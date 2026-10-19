TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

  • Yksi tuotekuva
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Valokuva pakkauksesta
  • Yksi tuotekuva
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Valokuva pakkauksesta

Tuotanto lopetettu

Pehmustettu telinekotelo

DLN1720/10

Kätevä kotelo, jossa on pehmustettu rakenne:

Vahvistettu kotelo suojaa täydellisesti, ja sen pehmuste toimii telineenä, joka vapauttaa kädet, kun iPadia katsellaan pysty- tai vaaka-asennossa. Ohut sisäkotelo on irrotettava, joten se suojaa laitetta kätevästi matkoilla.

Näytä kaikki edut

voit käyttää sitä kahdella eri tavalla

Kätevä kotelo, jossa on pehmustettu rakenne:

  • iPadille

Pehmeä kangasvuori

Kotelon pehmeä kangasvuori suojaa laitteen pintaa.

Ulkopinta tyylikästä ja kestävää nahkajäljitelmää

Tämä kotelo on valmistettu tyylikkäästä ja kestävästä nahkaa muistuttavasta materiaalista, joten se suojaa laitetta - tyylillä.

Irrotettava sisäkotelo on kätevä ratkaisu matkalla

Joskus ohutkin suojus riittää suojaukseen matkalla. Voit irrottaa kotelon sisäosan vaivattomasti, ja se mahtuu kätevästi laukkuun tai selkäreppuun.

Tekniset tiedot

Oppaat

Lokalisoitu mainosesite - English (US)

  • PDF tiedosto, 456.4 kB
  • 24 November 2023

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.