2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLN1720/10
Kätevä kotelo, jossa on pehmustettu rakenne:
Vahvistettu kotelo suojaa täydellisesti, ja sen pehmuste toimii telineenä, joka vapauttaa kädet, kun iPadia katsellaan pysty- tai vaaka-asennossa. Ohut sisäkotelo on irrotettava, joten se suojaa laitetta kätevästi matkoilla.
iPadille
Kotelon pehmeä kangasvuori suojaa laitteen pintaa.
Tämä kotelo on valmistettu tyylikkäästä ja kestävästä nahkaa muistuttavasta materiaalista, joten se suojaa laitetta - tyylillä.
Joskus ohutkin suojus riittää suojaukseen matkalla. Voit irrottaa kotelon sisäosan vaivattomasti, ja se mahtuu kätevästi laukkuun tai selkäreppuun.