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Tuotanto lopetettu
Kulje tyylikkäänä iPad
Ota mukaan tyylikäs, pehmustettu ja vahvistettu nahkajäljitelmäkotelo, jota voi käyttää myös kätevänä telineenä, joka vapauttaa kädet. Pehmeä vuori ja integroitu teline suojaavat iPadia matkoilla.
iPadille
Kotelotyylinen suojus suojaa koko laitetta. Kansi aukeaa helposti, joten laitetta on helppo käyttää aina tarvittaessa.
Tämä kotelo on valmistettu tyylikkäästä ja kestävästä nahkaa muistuttavasta materiaalista, joten se suojaa laitetta - tyylillä.
Kuljeta laitetta suojatussa kotelossa tai käytä koteloa lisäsuojana laukussa tai repussa.