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Tuotanto lopetettu

koteloteline

DLN1732/10

4

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Kulje tyylikkäänä iPad

Ota mukaan tyylikäs, pehmustettu ja vahvistettu nahkajäljitelmäkotelo, jota voi käyttää myös kätevänä telineenä, joka vapauttaa kädet. Pehmeä vuori ja integroitu teline suojaavat iPadia matkoilla.

Näytä kaikki edut

kotelossa, joka muuntuu telineeksi

Kulje tyylikkäänä iPad

  • iPadille

Kotelotyylinen suojus

Kotelotyylinen suojus suojaa koko laitetta. Kansi aukeaa helposti, joten laitetta on helppo käyttää aina tarvittaessa.

Ulkopinta tyylikästä ja kestävää nahkajäljitelmää

Tämä kotelo on valmistettu tyylikkäästä ja kestävästä nahkaa muistuttavasta materiaalista, joten se suojaa laitetta - tyylillä.

Kantokoteloa voi käyttää itsenäisesti tai sen voi laittaa laukkuun

Kuljeta laitetta suojatussa kotelossa tai käytä koteloa lisäsuojana laukussa tai repussa.

Tekniset tiedot

Oppaat

Lokalisoitu mainosesite - English (US)

  • PDF tiedosto, 450.3 kB
  • 18 November 2023

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