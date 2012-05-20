2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Sopii täydellisesti
Pehmeä ja taipuisa Wrap-around-suojus iPadille. Siitä saa hyvän otteen, ja se istuu tiukasti. Läpinäkyvä ShockStop-materiaali suojaa tärinältä ja vaimentaa laitteeseen kohdistuvia iskuja samalla, kun kaikki toiminnot ja liitännät ovat käytettävissä.
iPad 2
Kotelo on valmistettu termoplastisesta polyuretaanista, joka on tehokas elastomeeri. Siten kotelo parantaa sekä otetta että iskunvaimennusta.
Suojus asetetaan laitteen etupuolelle suojaamaan laitteen kulmia ja etupuolta.
Voit käyttää kaikkia iPadin toimintoja, kun se on kotelossa, jossa on aukot virta-/lepotilakytkimelle, telakointiliitännälle ja kaiuttimelle.