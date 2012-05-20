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Tuotanto lopetettu

Sisältä pehmustettu kotelo

DLN1771/10

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Sopii täydellisesti

Pehmeä ja taipuisa Wrap-around-suojus iPadille. Siitä saa hyvän otteen, ja se istuu tiukasti. Läpinäkyvä ShockStop-materiaali suojaa tärinältä ja vaimentaa laitteeseen kohdistuvia iskuja samalla, kun kaikki toiminnot ja liitännät ovat käytettävissä.

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iPadin suojaksi

Sopii täydellisesti

  • iPad 2

Iskuja vaimentava kotelo parantaa myös otetta

Kotelo on valmistettu termoplastisesta polyuretaanista, joka on tehokas elastomeeri. Siten kotelo parantaa sekä otetta että iskunvaimennusta.

Wrap-around-suojus kulmien ja etupuolen suojaksi

Suojus asetetaan laitteen etupuolelle suojaamaan laitteen kulmia ja etupuolta.

Kaikki iPadin toiminnot käytettävissä

Voit käyttää kaikkia iPadin toimintoja, kun se on kotelossa, jossa on aukot virta-/lepotilakytkimelle, telakointiliitännälle ja kaiuttimelle.

Tekniset tiedot

Oppaat

Lokalisoitu mainosesite - English (US)

  • PDF tiedosto, 423.3 kB
  • 6 December 2023

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