Sopii täydellisesti

Pehmeä ja taipuisa Wrap-around-suojus iPadille. Siitä saa hyvän otteen, ja se istuu tiukasti. Läpinäkyvä ShockStop-materiaali suojaa tärinältä ja vaimentaa laitteeseen kohdistuvia iskuja samalla, kun kaikki toiminnot ja liitännät ovat käytettävissä.