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3000 Series Höyrysilitysrauta
Tuotanto lopetettu
Tuki
DST3030/70
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UK Declaration of Conformity - English (US)
Azur Freemotion_GC4590-GC4595_IIL_EE_[05098]_NCN
Kaikki (3)
Miten poistan kalkin Philips-höyrysilitysraudasta?
Miten Philips-höyrysilityskeskuksen vesisäiliö puhdistetaan?
Philipsin höyry-/kuivasilitysraudan pohjan puhdistaminen
Philips-höyrysilitysrauta ei lämpene enää
Philips-höyrysilityskeskus ei poista ryppyjä
Philips-höyrysilitysrauta ei tuota höyryä
Philips-höyrysilitysraudan Silitysrauta valmis -merkkivalo vilkkuu
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