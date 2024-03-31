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poistosuodatin
Tuotanto lopetettu
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FC8030
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Tämä pölynimurin AFS-suodatin suodattaa poistoilman perusteellisesti. AFS-suodattimen vaihtaminen puolen vuoden välein varmistaa tehokkaan suodatuksen.
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