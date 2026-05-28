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SmartPro Active Robottipölynimuri
Tuotanto lopetettu
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FC8068/01
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Lisätarvikepakkaus SmartPro Active -robottipölynimureihin. Pakkauksessa on kaksi suodatinta, yksi harjapari ja kolme kuivamoppikangasta, joilla voidaan pidentää robottipölynimurin käyttöikää.
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