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SmartPro Active Robottipölynimuri

Tuotanto lopetettu

Tuki

SmartPro ActiveRobottipölynimuri

FC8068/01

SmartPro Active Robottipölynimuri

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

Lisätarvikepakkaus SmartPro Active -robottipölynimureihin. Pakkauksessa on kaksi suodatinta, yksi harjapari ja kolme kuivamoppikangasta, joilla voidaan pidentää robottipölynimurin käyttöikää.

  • PDF tiedosto
  • 28 May 2026

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