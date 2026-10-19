2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM12FD170D/00
Helppo käyttää, liittää ja soittaa!
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä MOTION edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.
128 Gt
Motion Edition 2.0
Kaksoispakkaus
Valitse trendikäs värisi, pinkki, ultravioletti, vihreä tai sähkönsininen, jolla tuunaat päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen hauskasti.
Miellyttävä LED-valo osoittaa, että asema on oikein liitetty ja että se toimii. Tiedostoja kopioitaessa valo välkkyy nopeammin.
Kätevän 128 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai useampia tiedostoja tietokoneeseen tai kannettavaan.