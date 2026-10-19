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        Tuotanto lopetettu

        USB Flash -asema

        FM12FD175E/00

        Kätevä plug-and-play-laite!

        Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä MOTION edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.

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        Siirtää tiedostot salamannopeasti

        Kätevä plug-and-play-laite!

        • 128 Gt

        • Motion Edition 3.2

        • 3 kpl/pakkaus

        128 Gt:n tallennuskapasiteetti suurille tiedostoille

        Kätevän 128 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai useampia tiedostoja tietokoneeseen tai kannettavaan.

        Trendikkäästi värikäs muotoilu

        Valitse trendikäs värisi, pinkki, ultravioletti, vihreä tai sähkönsininen, jolla tuunaat päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen hauskasti.

        Värikkäästi muotoiltu trendikäs USB-muistitikku

        Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.

        Tekniset tiedot

        Oppaat

        Lokalisoitu mainosesite

        • PDF tiedosto, 142.4 kB
        • 21 July 2026

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.