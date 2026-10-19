2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM12FD175E/00
Kätevä plug-and-play-laite!
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä MOTION edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.
128 Gt
Motion Edition 3.2
3 kpl/pakkaus
Kätevän 128 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai useampia tiedostoja tietokoneeseen tai kannettavaan.
Valitse trendikäs värisi, pinkki, ultravioletti, vihreä tai sähkönsininen, jolla tuunaat päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen hauskasti.
Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.