2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM16FD170B/00
Helppo käyttää, liittää ja soittaa!
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä MOTION edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.
16 Gt
Motion Edition 2.0
Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevylle tai siltä muualle.
Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.
Miellyttävä LED-valo osoittaa, että asema on oikein liitetty ja että se toimii. Tiedostoja kopioitaessa valo välkkyy nopeammin.