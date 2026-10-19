2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM16FD175B/00
Helppo käyttää, liittää ja soittaa!
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä MOTION edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.
16 Gt
Motion Edition 3.2
Kätevän 16 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai useampia tiedostoja tietokoneeseen tai kannettavaan.
Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.
Pakkauksen merkit ja reiät näyttävät parhaan tavan avata pakkaus ja saada USB-muistitikku helposti käyttöön.