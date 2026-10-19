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        Tuotanto lopetettu

        USB Flash -asema

        FM16FD175B/00

        Helppo käyttää, liittää ja soittaa!

        Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä MOTION edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.

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        Siirtää tiedostot salamannopeasti

        Helppo käyttää, liittää ja soittaa!

        • 16 Gt

        • Motion Edition 3.2

        16 Gt:n tallennuskapasiteetti suurille tiedostoille

        Kätevän 16 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai useampia tiedostoja tietokoneeseen tai kannettavaan.

        Värikkäästi muotoiltu trendikäs USB-muistitikku

        Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.

        Helposti avattava pakkaus

        Pakkauksen merkit ja reiät näyttävät parhaan tavan avata pakkaus ja saada USB-muistitikku helposti käyttöön.

        Tekniset tiedot

        Oppaat

        Lokalisoitu mainosesite

        • PDF tiedosto, 137.6 kB
        • 21 July 2026

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        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.