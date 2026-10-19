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        Tuotanto lopetettu

        USB Flash -asema

        FM16FD70V/00

        Pieni, kevyt ja kätevä käyttää

        Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikäs Snow edition -USB-Flash-asema tekee päivittäisestä tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentamisesta helppoa ja edullista.

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        Pieni, kevyt ja kätevä käyttää

        • 16 Gt

        • Snow Edition 2.0

        • 5 kpl

        Nopea tiedonsiirto USB 2.0 -yhteydellä

        Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevylle tai siltä muualle.

        Trendikkäästi värikäs muotoilu

        Valitse trendikäs värisi, pinkki, ultravioletti, vihreä tai sähkönsininen, jolla tuunaat päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen hauskasti.

        Värikkäästi muotoiltu trendikäs USB-muistitikku

        Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.

        Tekniset tiedot

        Oppaat

        Lokalisoitu mainosesite

        • PDF tiedosto, 137.8 kB
        • 20 July 2026

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.