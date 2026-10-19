2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM16FD70V/00
Pieni, kevyt ja kätevä käyttää
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikäs Snow edition -USB-Flash-asema tekee päivittäisestä tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentamisesta helppoa ja edullista.
16 Gt
Snow Edition 2.0
5 kpl
Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevylle tai siltä muualle.
Valitse trendikäs värisi, pinkki, ultravioletti, vihreä tai sähkönsininen, jolla tuunaat päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen hauskasti.
Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.