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        Tuotanto lopetettu

        USB Flash -asema

        FM32FD180D/00

        Pieni, kevyt ja kätevä käyttää

        Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä STAR edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.

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        Pieni, kevyt ja kätevä käyttää

        • 32 Gt

        • Star Edition 2.0

        • Kaksoispakkaus

        Toimintoilmaisin syttyy tiedostoja kopioitaessa

        Miellyttävä LED-valo osoittaa, että asema on oikein liitetty ja että se toimii. Tiedostoja kopioitaessa valo välkkyy nopeammin.

        Helppokäyttöinen suojus

        Enää suojus ei häviä. Se on suunniteltu osaksi laitetta, joten se pysyy aina kiinni USB-muistitikussa. Käännä vain suojusta taaksepäin, ja muistitikku on käyttövalmis.

        Helposti avattava pakkaus

        Pakkauksen merkit ja reiät näyttävät parhaan tavan avata pakkaus ja saada USB-muistitikku helposti käyttöön.

        Tekniset tiedot

        Oppaat

        Lokalisoitu mainosesite

        • PDF tiedosto, 139.7 kB
        • 21 July 2026

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.