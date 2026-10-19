2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM32FD180D/00
Pieni, kevyt ja kätevä käyttää
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä STAR edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.
32 Gt
Star Edition 2.0
Kaksoispakkaus
Miellyttävä LED-valo osoittaa, että asema on oikein liitetty ja että se toimii. Tiedostoja kopioitaessa valo välkkyy nopeammin.
Enää suojus ei häviä. Se on suunniteltu osaksi laitetta, joten se pysyy aina kiinni USB-muistitikussa. Käännä vain suojusta taaksepäin, ja muistitikku on käyttövalmis.
Pakkauksen merkit ja reiät näyttävät parhaan tavan avata pakkaus ja saada USB-muistitikku helposti käyttöön.