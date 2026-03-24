TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Azur Höyrysilitysrauta

Tuki

AzurHöyrysilitysrauta

GC4537/70

Azur Höyrysilitysrauta

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)

  • PDF tiedosto, 202.3 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4537/70 - English (US)

  • PDF tiedosto, 956.3 kB
  • 13 March 2026

Usein kysytyt kysymykset

Osat ja lisätarvikkeet

Vianmääritys