Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
Azur Höyrysilitysrauta
Tuki
GC4537/70
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4537/70 - English (US)
Kaikki (1)
Miten poistan kalkin Philips-höyrysilitysraudasta?
Azur 7500 & Azur Steam IronKalkinkeräysastia silitysrautaan
Nukanpoistaja
Philips-höyrysilitysrauta ei lämpene enää
Philips-höyrysilitysrauta ei tuota höyryä