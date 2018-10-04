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Tuotanto lopetettu

Ilmakiharrin

HP4674/00

4.6

| (7) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Joka päivä tavoittelemasi sileä, kiiltävä tyyli

Suorista hiuksesi päivittäin. SalonAirstylist Ion 1000 W -kihartimen ionisoiva tekniikka, neljä muotoiluosaa ja ammattilaistason teho takaavat hiustesi sileyden.

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Salon Airstylist Ion -kiharrin

Joka päivä tavoittelemasi sileä, kiiltävä tyyli

  • 1000 W

  • Keraaminen

  • 4 lisäosaa

1000 W:n ammattimainen tulos

1000 W:n ammattimainen tulos

Ilmakihartimen 1000 W:n lämmitin tuottaa optimaalisen ilmavirran ja kuivaa hellästi.

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionihoito tekee hiustenkuivauksesta antistaattista. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut lisäten siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Sisään vedettävillä harjaksilla varustettu harjaosa helpottaa kiharrusta

Sisään vedettävillä harjaksilla varustettu harjaosa helpottaa kiharrusta

Helppokäyttöinen ilmakiharrin on sekä muotoiluharja että kiharrin. Voit vetää harjakset sisään painikkeella, jotta muotoilija irtoaa hiuksista helposti. Saat upeita joustavia kiharoita.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

7

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

04/10/2018

Deutschland

Deutschland

Philips airstylist ion

Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

16/03/2014

Suisse

Suisse

Super Produkt!

Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

13/06/2013

Nederland

Nederland

zeer goed. prima in gebruik

het product bevalt me prima, zeer goed. ik kan er alle kanten mee op!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4674/00 Airstyler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4674/00 Airstyler

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