2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Joka päivä tavoittelemasi sileä, kiiltävä tyyli
Suorista hiuksesi päivittäin. SalonAirstylist Ion 1000 W -kihartimen ionisoiva tekniikka, neljä muotoiluosaa ja ammattilaistason teho takaavat hiustesi sileyden.
1000 W
Keraaminen
4 lisäosaa
Ilmakihartimen 1000 W:n lämmitin tuottaa optimaalisen ilmavirran ja kuivaa hellästi.
Ionihoito tekee hiustenkuivauksesta antistaattista. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut lisäten siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
Helppokäyttöinen ilmakiharrin on sekä muotoiluharja että kiharrin. Voit vetää harjakset sisään painikkeella, jotta muotoilija irtoaa hiuksista helposti. Saat upeita joustavia kiharoita.
4.6
5:stä
7
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Häxli
04/10/2018
Deutschland
Philips airstylist ion
Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Kuhn8002
16/03/2014
Suisse
Super Produkt!
Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
mitch6
13/06/2013
Nederland
zeer goed. prima in gebruik
het product bevalt me prima, zeer goed. ik kan er alle kanten mee op!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4674/00 Airstyler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4674/00 Airstyler