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  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
  • Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka

Tuotanto lopetettu

Philips SonicareAirFloss Ultra - Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa

HX8331/01

3.7
| (934) Arviot
Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka
Hammasvälien huolellinen puhdistaminen on yhtä tärkeää kuin hampaiden harjaus, sillä 20–40 prosenttia hampaiden pinta-alasta sijaitsee niiden väleissä. Monista hammaslangan käyttö kuitenkin tuntuu hankalalta, minkä vuoksi se jää usein tekemättä. AirFloss Ultra on kliinisesti osoitettu yhtä tehokkaaksi kuin hammaslanka, mutta nopeammaksi ja yksinkertaisemmaksi käyttää, jolloin siitä muodostuu helposti terveellinen tapa.
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Hammasvälien puhdistus osaksi rutiinia

Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka

  • 1 suutin

Poistaa jopa 99,9 % plakista***

Poistaa jopa 99,9 % plakista***

AirFloss Pro/Ultra poistaa jopa 99,9 % plakkia käsitellyiltä alueilta.***

Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka

Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka

Tutkitusti tehokas, ainutlaatuinen ilmaa ja suuvettä tai tavallista vettä yhdistävä tekniikka puhdistaa hampaiden ja ikenien välit hellävaraisesti ja tehokkaasti.

Helppo tapa edistää terveyttä

Helppo tapa edistää terveyttä

Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFloss Pro/Ultra on helppo ja tehokas tapa tuoda se osaksi päivittäistä suuhygieniaa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

934

Arviot

28/08/2018

Suomi

Suomi

Hauska ja tehokas laite

Goodbye hammaslangat! Tämä on ainakin minulle ollut tehokas laite. Ja niin hauska käyttää!! Ei jää hammasvälit huoltamatta, kun voi hifistellä tällä aparaatilla!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra - Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra - Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa

17/12/2017

Suomi

Suomi

Hyvä hankinta

Helppo puhdistaa ongelmalliset kohdat joiden puhdistus hammaslangalla tai hammasväliharjoilla oli hankalaa. Myös ahtaat hammasvälit helposti puhtaaksi .

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra - Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra - Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa

26/02/2024

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

ny effektiv tanndrensning

Högtrycksrensning av tänderna såg ja hos tandläkaren

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea hampaan kiinnityskudoksen tulehdus, yhdistettynä tavallisen hammasharjan ja antimikrobisen suuveden käyttöön. AirFloss on suunniteltu tuomaan hammasvälien päivittäinen puhdistus osaksi suuhygieniaa. Lisätietoja on usein kysyttyjen kysymysten alla Tuki-välilehdessä.

  2. * Käsitellyt alueet laboratorio-olosuhteissa. Yksittäisillä käyttäjillä tulokset saattavat vaihdella

  3. * *AirFloss Ultra ja AirFloss Pro ovat sama tuote, josta käytetään eri tuotenimeä eri maissa ja eri myyntikanavissa.

  4. * * *käytettävän suihkausasetuksen mukaan