Yhtä tehokas kuin hammaslanka

Philips Sonicare AirFloss Ultran on kliinisesti osoitettu parantavan suunterveyttä yhtä paljon kuin hammaslangan. *Suuri osa hampaiden pinnoista sijaitsee niiden väleissä. Vaikka tiedämme, että hammasvälien puhdistaminen on erittäin tärkeää suunterveyden ja raikkaan hengityksen kannalta, vain harvat käyttävät säännöllisesti hammaslankaa. AirFloss Ultra on yhtä tehokas kuin hammaslanka, mutta selvästi yksinkertaisempi ja nopeampi käyttää. Saat terveemmät ikenet vain 2 viikossa.