Korkealaatuisella LEDillä jopa 85 lumenin valovirta

Kansainvälisenä autonvalojen markkinajohtajana meillä on vuosien vankka kokemus ja asiantuntemus valoista. Philipsin LED-korjaamovalaisimissa on erittäin laadukkaat LED-polttimot. LED-polttimoissamme on erinomainen valokeila, ja ne toistavat värit luonnollisina väsyttämättä.