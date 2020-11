Erinomainen värintoistoindeksi paljastaa todelliset värit

Erinomainen värintoistoindeksi (CRI) helpottaa oikean värisävyn tunnistamista, sillä matala CRI-arvo saa tietyt värit näyttämään epäluonnollisilta. Parhaan värisävyjen vastaavuuden takaavat valot, joiden CRI-arvo on yli 90. 48:lla Lumiled Luxeon LED -polttimolla varustetun Philips MatchLine PJH20 -työvalon CRI-arvo on 92. Näin tehokasta valoa käyttäessäsi voit olla varma, että värit näkyvät luonnollisina. Oikean värisävyn löytäminen on helppoa ja nopeaa jopa ilman spektrometriä. Päihitä kilpailijasi virheettömillä väreillä!