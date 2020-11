Mukava otsanauha

Philipsin HL22M-otsalampussa on joustava, liukumaton otsanauha, joka asettuu miellyttävästi päähän. Otsanauhaa on helppo säätää ja mukana tulevat värilliset kiinnikkeet helpottavat tunnistamista, kun käytössä on useita otsalamppuja.