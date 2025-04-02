2 vuoden takuu
LUM11012U3022X2
Polttimotyyppi: HIR2
Jopa 100 % kirkkaampi
Viileä valkoinen valo 6 000K
2 vuoden takuu
Polttimoiden lukumäärä: 2
Päivitä auton ajovalot Philipsin Ultinon Pro3022 -LED-polttimoilla, joissa on moderni viileän valkoinen valo. Edistyksellisissä polttimoissa on tehokkaat LED-sirut ja 6 000 kelvinin värilämpötila, minkä ansiosta ne tarjoavat maksimaalisen ajomukavuuden. Huomaat tiellä olevat esteet nopeammin ja voit ajaa luottavaisemmin muita tienkäyttäjiä häikäisemättä. Philipsin Ultinon Pro3022 -LED-polttimoilla saat valoihisi sekä tehoa että tyyliä.
Valitsemalla oikeanlaiset LED-polttimot saat laadukkaan valon, joka kestää pidempään. Philipsin Ultinon Pro3022 -polttimot on suunniteltu kestäviksi ja niissä on kaksoisjäähdytysjärjestelmä. Aktiivinen AirCool jäähdytys ja alumiininen jäähdytyslevy estävät polttimon tärkeitä komponentteja kuumenemasta liikaa. Polttimoilla on jopa 2 000 tunnin käyttöikä, mikä on jopa neljä kertaa enemmän kuin halogeenipolttimoilla***.
LED-polttimon on tärkeää olla juuri oikean kokoinen. Markkinoiden muista jälkiasennettavista LED-ratkaisuista poiketen Philipsin Ultinon Pro3022 -LED-polttimoissa on integroitu ohjausyksikkö, mikä nopeuttaa asennusta. Kompakti muotoilu sopii monenlaisiin automalleihin ja helpottaa asentajan tekemää asennusta. Päivitä ajovalosi. Katso vaiheittaiset ohjeet täältä****.
3.8
5:stä
256
Arviot
Nysvääjä
02/04/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Asiallinen ja tehokas h7 led
Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Raid333rd
01/12/2016
Suomi
Todella tehokkaat
Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Halogeenipolttimoiden lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna.
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti. Polttimoita ei ole luvallista käyttää yleisillä teillä
Lisätietoja: Philips.com/AutomotiveSupport
Saatavilla osoitteessa Philips.com/LEDcompatibility-check
Lisätietoja: philips.com/LED-bulbs