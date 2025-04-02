TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Valaise tie LED-polttimoilla
  • Valaise tie LED-polttimoilla
  • Valaise tie LED-polttimoilla
  • Valaise tie LED-polttimoilla
  • Valaise tie LED-polttimoilla
  • Valaise tie LED-polttimoilla

Ultinon Pro3022LED-ajovalopolttimoihin

LUM11012U3022X2

3.8
| (256) Arviot
Valaise tie LED-polttimoilla
Philipsin LED-ajovalopolttimot** tarjoavat upean hinta-laatusuhteen, miellyttävän valaisun ja luotettavan tehon. Siirry halogeeneista LED-tekniikkaan näillä näppärillä polttimoilla, jotka on suunniteltu pitkäikäisiksi ja helpoiksi asentaa.
Näytä kaikki edut

Tyylikkäät ja helposti vaihdettavat LED-polttimot

Valaise tie LED-polttimoilla

  • Polttimotyyppi: HIR2

  • Jopa 100 % kirkkaampi

  • Viileä valkoinen valo 6 000K

  • 2 vuoden takuu

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

Laadukas, viileän valkoinen valo

Päivitä auton ajovalot Philipsin Ultinon Pro3022 -LED-polttimoilla, joissa on moderni viileän valkoinen valo. Edistyksellisissä polttimoissa on tehokkaat LED-sirut ja 6 000 kelvinin värilämpötila, minkä ansiosta ne tarjoavat maksimaalisen ajomukavuuden. Huomaat tiellä olevat esteet nopeammin ja voit ajaa luottavaisemmin muita tienkäyttäjiä häikäisemättä. Philipsin Ultinon Pro3022 -LED-polttimoilla saat valoihisi sekä tehoa että tyyliä.

Pitkäikäiset polttimot

Valitsemalla oikeanlaiset LED-polttimot saat laadukkaan valon, joka kestää pidempään. Philipsin Ultinon Pro3022 -polttimot on suunniteltu kestäviksi ja niissä on kaksoisjäähdytysjärjestelmä. Aktiivinen AirCool jäähdytys ja alumiininen jäähdytyslevy estävät polttimon tärkeitä komponentteja kuumenemasta liikaa. Polttimoilla on jopa 2 000 tunnin käyttöikä, mikä on jopa neljä kertaa enemmän kuin halogeenipolttimoilla***.

Helppo asentaa

LED-polttimon on tärkeää olla juuri oikean kokoinen. Markkinoiden muista jälkiasennettavista LED-ratkaisuista poiketen Philipsin Ultinon Pro3022 -LED-polttimoissa on integroitu ohjausyksikkö, mikä nopeuttaa asennusta. Kompakti muotoilu sopii monenlaisiin automalleihin ja helpottaa asentajan tekemää asennusta. Päivitä ajovalosi. Katso vaiheittaiset ohjeet täältä****.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.8

5:stä

256

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

28/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Halogeenipolttimoiden lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna.

  2. On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti. Polttimoita ei ole luvallista käyttää yleisillä teillä

  3. Lisätietoja: Philips.com/AutomotiveSupport

  4. Saatavilla osoitteessa Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Lisätietoja: philips.com/LED-bulbs