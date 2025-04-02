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Car lightsPS24W/PSX24W-LED-sumuvalopolttimo

11086U2500CX

11086U2500CX

3.8
| (256) Arviot
Päivitä. Aja. Nauti.
Päivitä ajoneuvosi ajovalot Philipsin Ultinon Access LED -polttimoilla. Niiden asennus sujuu yhtä nopeasti ja helposti kuin halogeenipolttimoiden! Paranna valaistustasi 80 prosentin lisäkirkkaudella** ja nauti uusimmasta LED-tekniikasta autossasi.
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Nopea ja helppo asennus

Päivitä. Aja. Nauti.

  • Polttimotyyppi: PS24W/PSX24W

  • Suoraan asennettava LED-polttimo

  • kompakti muotoilu

  • Viileä valkoinen valo 6 000 K

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

Plug-and-play-asennus

Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden asennus on niin nopeaa ja helppoa, että niiden jälkiasennus on lastenleikkiä. Yhteensopivuuden tarkistuksia tai sovitinrenkaita ei tarvita, sillä Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoissa on erittäin pienikokoinen runko ja integroitu, IEC 60061 -standardin mukainen kanta. Suoraan asennettava malli mahtuu samaan tilaan kuin halogeenipolttimot, jolloin asennus ahtaisiin tiloihin on helppoa. Polttimot on helppo asentaa ajoneuvoihin, joissa on PS24W- ja PSX24W-tyypin valopolttimot, ja ne sopivat useimpiin ajoneuvomalleihin*.

Parempi valoteho kuin halogeenipolttimoissa

Pienikokoisten Philipsin Ultinon Access -LED-yleisvalojen valoteho on parempi kuin halogeenipolttimoiden. LED-tekniikan uusimpien innovaatioiden ansiosta ne tuottavat saman valovirran kuin tavalliset ECE-halogeenipolttimot, mutta parantavat valotehoa huomattavasti ja kuluttavat vähemmän energiaa. Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot parantavat kuljettajien näkyvyyttä tiehen, joten esteet on helpompi havaita ja ajoturvallisuus paranee.

Autoteollisuuden standardien mukainen

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden valotekniikan edelläkävijä jo yli sadan vuoden ajan. Tuotteet suunnitellaan vastaamaan alan standardeja mahdollisimman tarkasti, sillä niiden suorituskyky riippuu siitä, kuinka hyvin ne vastaavat nykypäivän autoilijoiden vaatimuksia. Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot vastaavat EMI-määräyksiä elektromagneettisen säteilyn aiheuttamien häiriöiden osalta. Tarkasti suunnitellut polttimot kestävät vaativaakin käyttöä nykypäivän kuljettajien edellyttämällä tavalla, eivätkä ne häiritse ajoneuvon muiden osien toimintaa.

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Arviot

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3.8

5:stä

256

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

28/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti. Polttimoita ei ole luvallista käyttää yleisillä teillä.

  2. Lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Koskee H4- ja H7-polttimoita. Voi vaihdella auton mallin ja polttimotyypin mukaan.

  3. 2 vuoden takuu. Osoitteessa philips.com/auto-warranty on lisätietoja takuukäytännöstä.