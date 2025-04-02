2 vuoden takuu
11086U2500CX
11086U2500CX
Polttimotyyppi: PS24W/PSX24W
Suoraan asennettava LED-polttimo
kompakti muotoilu
Viileä valkoinen valo 6 000 K
Polttimoiden lukumäärä: 2
Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden asennus on niin nopeaa ja helppoa, että niiden jälkiasennus on lastenleikkiä. Yhteensopivuuden tarkistuksia tai sovitinrenkaita ei tarvita, sillä Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoissa on erittäin pienikokoinen runko ja integroitu, IEC 60061 -standardin mukainen kanta. Suoraan asennettava malli mahtuu samaan tilaan kuin halogeenipolttimot, jolloin asennus ahtaisiin tiloihin on helppoa. Polttimot on helppo asentaa ajoneuvoihin, joissa on PS24W- ja PSX24W-tyypin valopolttimot, ja ne sopivat useimpiin ajoneuvomalleihin*.
Pienikokoisten Philipsin Ultinon Access -LED-yleisvalojen valoteho on parempi kuin halogeenipolttimoiden. LED-tekniikan uusimpien innovaatioiden ansiosta ne tuottavat saman valovirran kuin tavalliset ECE-halogeenipolttimot, mutta parantavat valotehoa huomattavasti ja kuluttavat vähemmän energiaa. Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot parantavat kuljettajien näkyvyyttä tiehen, joten esteet on helpompi havaita ja ajoturvallisuus paranee.
Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden valotekniikan edelläkävijä jo yli sadan vuoden ajan. Tuotteet suunnitellaan vastaamaan alan standardeja mahdollisimman tarkasti, sillä niiden suorituskyky riippuu siitä, kuinka hyvin ne vastaavat nykypäivän autoilijoiden vaatimuksia. Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot vastaavat EMI-määräyksiä elektromagneettisen säteilyn aiheuttamien häiriöiden osalta. Tarkasti suunnitellut polttimot kestävät vaativaakin käyttöä nykypäivän kuljettajien edellyttämällä tavalla, eivätkä ne häiritse ajoneuvon muiden osien toimintaa.
3.8
5:stä
256
Arviot
Nysvääjä
02/04/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Asiallinen ja tehokas h7 led
Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Raid333rd
01/12/2016
Suomi
Todella tehokkaat
Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti. Polttimoita ei ole luvallista käyttää yleisillä teillä.
Lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Koskee H4- ja H7-polttimoita. Voi vaihdella auton mallin ja polttimotyypin mukaan.
2 vuoden takuu. Osoitteessa philips.com/auto-warranty on lisätietoja takuukäytännöstä.