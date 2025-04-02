2 vuoden takuu
11336U2510C2
11336U2510C2
Polttimotyyppi: H3
Suoraan asennettava LED-polttimo
kompakti muotoilu
Viileä valkoinen valo 6 000 K
Polttimoiden lukumäärä: 2
Päivitä ajovalosi tyylistä tinkimättä! Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimoiden valkoinen valo on muihin halogeeniajovaloihin verrattuna elegantti ja lämmin, mikä antaa autollesi ajattoman ilmeen. Voit sovittaa polttimoiden värin muihin etuvaloihisi ja hyötyä samalla kirkkaammista LED-polttimoista. Koe klassisen tyylin ja modernin tekniikan täydellinen yhdistelmä.
Pienikokoisten Philipsin Ultinon Classic -LED-yleispolttimoiden valoteho on parempi kuin halogeenipolttimoiden. LED-tekniikan uusimpien innovaatioiden ansiosta ne tuottavat saman valovirran kuin tavalliset ECE-halogeenipolttimot, mutta parantavat valotehoa huomattavasti** ja kuluttavat vähemmän energiaa. Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimot parantavat kuljettajan näkyvyyttä tiehen, jolloin esteet on helpompi havaita ja ajoturvallisuus paranee.
Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimot on niin nopea ja helppo asentaa, että niiden jälkiasennus on lastenleikkiä. Yhteensopivuustarkistuksia tai sovitinrenkaita ei tarvita, sillä Philipsin Ultinon Classic -LED-polttimoiden runko on erittäin pienikokoinen ja niissä on integroitu, IEC 60061 -standardin mukainen kanta. Suoraan asennettava malli mahtuu samaan tilaan kuin halogeenipolttimot, joten asennus ahtaisiin tiloihin on vaivatonta. Polttimot on helppo asentaa ja ne sopivat useimpiin ajoneuvomalleihin*.
3.8
5:stä
256
Arviot
Nysvääjä
02/04/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Asiallinen ja tehokas h7 led
Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.
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Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Raid333rd
01/12/2016
Suomi
Todella tehokkaat
Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.
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Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Ei hyväksytty ECE-säännön 37 mukaan. Vain maastokäyttöön.
Lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Koskee H4- ja H7-polttimoita. Voi vaihdella auton mallin ja polttimotyypin mukaan.
2 vuoden takuu. Katso lisätietoja takuukäytännöstä osoitteessa philips.com/auto-warranty. Philipsin takuu kattaa valmistusviat, ja se koskee ainoastaan tuotteiden yksityiskäyttöä.