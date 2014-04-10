2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Autenttinen, ensiluokkainen laatu. Kaikkialla.
Philips Fidelio M1 -kuulokkeissa yhdistyvät äänen ja käyttömukavuuden parhaat puolet, ja aito musiikkielämys kulkee mukanasi. Vaimentaa tehokkaasti kohinaa ja tukeva rakenne on kevyt käyttää, joten voit nauttia erittäin tarkasta äänentoistosta missä ikinä liikutkin.
Fidelio
Valkoinen
Tarkasti testattuja elementtejä tasapainoisempaan äänentoistoon.
Musiikinystävien kuuntelumieltymysten selvittämiseksi tehtiin laaja tutkimus - haluttiin selvittää esimerkiksi mieluisin äänen piirteiden tasapaino. Akustiikkasuunnittelijat virittivät Fidelio M1:n huomioimaan pienimmätkin yksityiskohdat, jotka vaikuttavat äänen havaitsemiseen, kuten se, miten korva heijastaa ääntä ja alkaa resonoida. Kehitystyön tuloksena M1-kuulokkeet toistavat äänen mahdollisimman uskollisesti alkuperäisen äänityksen mukaisesti myös nykyisillä äänitystyyleillä.
Akustinen eristys on erityisvalmisteinen nauhalukko, joka on asennettu sisäkammioon estämään äänen tarpeettoman karkaamisen ja säilyttämään äänen yksityiskohdat. Sen ansiosta saat upean korostuneen bassotoiston.
Palkinnot
4.8
5:stä
9
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
meike93
10/04/2014
Nederland
Super!
Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!
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Arvioitu tuote: M1WT On-ear headband headset
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: M1WT On-ear headband headset
Nico997
31/03/2014
France
Un casque de qualité
Super produit, très confortable. J'ai pu tester la qualité du SAV Philips - Après avoir cassé le jack du cordon, Philips m'a gracieusement renvoyé un autre cordon (complet avec le micro). Chapeau Philips pour la qualité de votre produit de votre service!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: M1WT Casque avec micro supra-aural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: M1WT Casque avec micro supra-aural
BelleIlleMarine
04/12/2013
Nederland
Comfortabele compacte hoofdtelefoon
Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: M1WT On-ear headband headset
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: M1WT On-ear headband headset