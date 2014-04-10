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Tuotanto lopetettu

Philips FidelioKorvien päällä olevat sankakuulokkeet

M1WT/00

4.8

| (9) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

2 Palkinnot

Autenttinen, ensiluokkainen laatu. Kaikkialla.

Philips Fidelio M1 -kuulokkeissa yhdistyvät äänen ja käyttömukavuuden parhaat puolet, ja aito musiikkielämys kulkee mukanasi. Vaimentaa tehokkaasti kohinaa ja tukeva rakenne on kevyt käyttää, joten voit nauttia erittäin tarkasta äänentoistosta missä ikinä liikutkin.

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Autenttinen, ensiluokkainen laatu. Kaikkialla.

  • Fidelio

  • Valkoinen

Tarkasti testattuja elementtejä tasapainoisempaan äänentoistoon

Tarkasti testattuja elementtejä tasapainoisempaan äänentoistoon.

Taajuusvaste on viritetty vastaamaan kaikkein tarkkaavaisimpienkin kuuntelijoiden mieltymyksiä

Musiikinystävien kuuntelumieltymysten selvittämiseksi tehtiin laaja tutkimus - haluttiin selvittää esimerkiksi mieluisin äänen piirteiden tasapaino. Akustiikkasuunnittelijat virittivät Fidelio M1:n huomioimaan pienimmätkin yksityiskohdat, jotka vaikuttavat äänen havaitsemiseen, kuten se, miten korva heijastaa ääntä ja alkaa resonoida. Kehitystyön tuloksena M1-kuulokkeet toistavat äänen mahdollisimman uskollisesti alkuperäisen äänityksen mukaisesti ­ myös nykyisillä äänitystyyleillä.

Akustisesti eristetty rakenne ei päästä äänen yksityiskohtia karkuun

Akustisesti eristetty rakenne ei päästä äänen yksityiskohtia karkuun

Akustinen eristys on erityisvalmisteinen nauhalukko, joka on asennettu sisäkammioon estämään äänen tarpeettoman karkaamisen ja säilyttämään äänen yksityiskohdat. Sen ansiosta saat upean korostuneen bassotoiston.

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Palkinnot

  • Kuva: AWARD-961301
  • Kuva: AWARD-961310

Arviot

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4.8

5:stä

9

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

10/04/2014

Nederland

Nederland

Super!

Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: M1WT On-ear headband headset

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: M1WT On-ear headband headset

31/03/2014

France

France

Un casque de qualité

Super produit, très confortable. J'ai pu tester la qualité du SAV Philips - Après avoir cassé le jack du cordon, Philips m'a gracieusement renvoyé un autre cordon (complet avec le micro). Chapeau Philips pour la qualité de votre produit de votre service!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: M1WT Casque avec micro supra-aural

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: M1WT Casque avec micro supra-aural

04/12/2013

Nederland

Nederland

Comfortabele compacte hoofdtelefoon

Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: M1WT On-ear headband headset

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: M1WT On-ear headband headset

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