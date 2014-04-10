Autenttinen, ensiluokkainen laatu. Kaikkialla.

Philips Fidelio M1 -kuulokkeissa yhdistyvät äänen ja käyttömukavuuden parhaat puolet, ja aito musiikkielämys kulkee mukanasi. Vaimentaa tehokkaasti kohinaa ja tukeva rakenne on kevyt käyttää, joten voit nauttia erittäin tarkasta äänentoistosta missä ikinä liikutkin.