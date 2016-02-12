TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Heritage Audio DVD-komponentti-mikrohifijärjestelmä

Tuotanto lopetettu

Tuki

Heritage AudioDVD-komponentti-mikrohifijärjestelmä

MCD909/12

Heritage Audio DVD-komponentti-mikrohifijärjestelmä

Tuotanto lopetettu

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille

Philipsin viihdesovellus

Tukee valittujen Philips Bluetooth -kaiuttimien, soundbarien, bilekaiuttimien, mikrojärjestelmien, CD soundmachine -laitteiden ja kannettavien radioiden ohjausta.

Skannaa QR-koodi ladataksesi sovelluksen
Philipsin viihdesovellus

Ohjelmisto ja ohjaimet

Loppukäyttäjien lisenssisopimus

  • versio: 1.0
  • TXT tiedosto, 13 kB
  • 12 February 2016

Laiteohjelmistopäivityksen Readme-tiedosto - English (US)

  • versio: 1
  • PDF tiedosto, 272.5 kB
  • 28 August 2015

Oppaat

Pikaopas - English (US)

  • PDF tiedosto, 1 MB
  • 30 November 2023

Lokalisoitu mainosesite

  • PDF tiedosto, 1.6 MB
  • 9 December 2023

Takuu ja huolto

Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus

Takuu

Tuotteiden takuukäytännöt

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme