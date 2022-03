Terävä kuva ja vähäinen ylikuuluminen

Easy 3D on miellyttävin valinta 3D:n katseluun. 3D-kuva on tarkka ja ilman varjokuvia. FPR (Film Pattern Retarder) -tekniikan ja televisioruutuun integroidun edistyneen 3D-polarisoijan ansiosta Easy 3D:ssä on kaikki mitä tarvitaan aisteja hivelevän, elokuvateatterimaisen elämyksen tuottamiseen.