50 minuuttia johdotonta käyttöä 1 tunnin latauksella

Edistyksellisessä latausjärjestelmässä on kaksi kätevää vaihtoehtoa: yhden tunnin latauksella saat 50 minuuttia käyttöaikaa tai pikalatauksella yhden kokonaisen ajokerran. Kaikissa 9000 Series -parranajokoneissa on tehokas, pitkäkestoinen ja energiaa säästävä litiumioniakku. Koneet on suunniteltu vain langattomaan käyttöön, jotta voit käyttää niitä turvallisesti kosteissa tiloissa – jopa suihkussa.