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Philips Avent SCF035/27 Natural baby bottle
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF035/27
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Käyttöopas
Kaikki (3)
Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?
Miten alkuperäinen Natural-tutti tai koliikkia ehkäisevä tutti eroaa Natural Response -tutista?
Ovatko Philips Avent -tuttipullotuotteet keskenään yhteensopivia?
AventTuttipullon korkki
AventTuttipullon tiivistelevy
Philips Avent Natural- tai Natural Response -tutti painuu kasaan