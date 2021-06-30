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Philips Avent Läpinäkyvät tutit
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF170/20
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Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Philips Avent -tuteista luopuminen
Philips Avent -tutin turvallisuuden varmistaminen
Kuinka pitkään Philips Avent -tuttia voi käyttää?
Miksi Avent-tutit valmistetaan silikonista eikä lateksista?