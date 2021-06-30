Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Philips Avent Läpinäkyvät tutit
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF170/21
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Käyttöopas - English (US)
Kaikki (10)
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Miksi Avent-tutit valmistetaan silikonista eikä lateksista?
Miten poistan veden Philips Avent -tutista?
Ovatko Philips Avent -ikäsuositukset tärkeitä?
Philips Avent -tutin turvallisuuden varmistaminen