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Philips Avent Freeflow-tutit
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF172/22
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Käyttöopas
Important Information Manual
Kaikki (10)
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Miksi Avent-tutit valmistetaan silikonista eikä lateksista?
Philips Avent -tuteista luopuminen
Ovatko Philips Avent -ikäsuositukset tärkeitä?
Miten poistan veden Philips Avent -tutista?