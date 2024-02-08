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Philips Avent Freeflow-tutit
Tuotanto lopetettu
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SCF178/14
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Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Miksi Avent-tutit valmistetaan silikonista eikä lateksista?
Philips Avent -tuteista luopuminen
Kuinka pitkään Philips Avent -tuttia voi käyttää?
Ovatko Philips Avent -ikäsuositukset tärkeitä?
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