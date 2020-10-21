Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Tutit
Kaikki sarjat
Philips Avent Soothie Shapes -tutti
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF194/00
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Käyttöopas
Kaikki (11)
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Philips Avent -tuteista luopuminen
Ovatko Philips Avent -ikäsuositukset tärkeitä?
Miten poistan veden Philips Avent -tutista?
Miksi Avent-tutit valmistetaan silikonista eikä lateksista?
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme