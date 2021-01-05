2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF210/21
Tuotanto lopetettu
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Olen lukenut tutteja ja BPA:ta koskevia uutisia. Miten varmistatte, että Philips Avent -tutit eivät sisällä BPA:ta?
Miksi Avent-tutit valmistetaan silikonista eikä lateksista?
Mitä eroja Philips Avent -tuteissa on?
Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?
Miten Philips Avent -tutti steriloidaan?
Philips Avent -tuteista luopuminen
Ovatko Philips Avent -ikäsuositukset tärkeitä?
Philips Avent -tutin turvallisuuden varmistaminen
Kuinka pitkään Philips Avent -tuttia voi käyttää?
Miten poistan veden Philips Avent -tutista?
Philips Avent -tutin puhdistaminen
Ovatko Philips Avent -tutit turvallisia hampaiden kehityksen kannalta?
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