2 vuoden takuu
Erittäin mukava ja luotettava
Kertakäyttöiset Philips Avent -liivinsuojat helpottavat rintaruokintaa. Ohuet kennokuvioidut liivinsuojat on valmistettu hengittävästä ja erittäin imukykyisestä materiaalista, joten imettäminen on kuivempaa ja mukavampaa niin yöllä kuin päivälläkin.
Kertakäyttöiset liivinsuojat
Pehmeä kennokuvioitu sisäpinta tuntuu miellyttävältä ihoa vasten.
Erittäin imukykyinen sisämateriaali vangitsee kosteuden ja pitää ihon kuivana niin päivällä kuin yölläkin.
Vuotamaton ulkokerros pitää vaatteet kuivina ja tuntuu miellyttävältä ihoa vasten.
4.7
5:stä
128
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
Nennah
07/12/2021
Sverige
Osa myynninedistämistä
Tunn och bekväm
Amningskuporna är tunna och syns ej genom kläderna. Väldigt bekväma att använda då de inte känns och håller sig på plats. Har inte haft ett enda läckage under tiden jag testat dem.
Edut
Bekväma och håller sig på plats.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF254/61 Amningskupor
Käyttöpäivä 2021-11-07
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF254/61 Amningskupor
Käyttöpäivä 2021-11-07
Pappan
07/12/2021
Sverige
Osa myynninedistämistä
Bra produkt
Så skönt att slippa pinsamma blöta fläckar på tröjan! Skydden sitter på plats och fyller mjölken bra. Jag har haft ett par på dagen och ett nytt par på natten och det har funkat bra utan att läcka igenom. Det är första gången jag provat denna produkt och jag tycker att den motsvarar mina förväntningar.
Edut
De sitter på plats, slipper fläckar, kan suga upp mycket mjölk
Haitat
Har inget negativt att säga.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF254/61 Amningskupor
Käyttöpäivä 2021-11-07
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF254/61 Amningskupor
Käyttöpäivä 2021-11-07
Mamma#2
06/12/2021
Sverige
Osa myynninedistämistä
Underbar
Jag verkligen rekommenderar denna . Så praktiskt att dom har varsin förpackning! Man kan lägga direkt i skötväskan utan att dom blir smutsig. Andra fördel att dom är tunna så syns dom inte igenom amningsbh:n som dom flesta andra gör . Så jag rekommenderar varmt, underbar produkt
Edut
Tunn, varsin förpackning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF254/61 Amningskupor
Käyttöpäivä 2021-11-06
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF254/61 Amningskupor
Käyttöpäivä 2021-11-06
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.