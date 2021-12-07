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Philips AventLiivinsuojat

SCF254/24

4.7

| (128) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta

Erittäin mukava ja luotettava

Kertakäyttöiset Philips Avent -liivinsuojat helpottavat rintaruokintaa. Ohuet kennokuvioidut liivinsuojat on valmistettu hengittävästä ja erittäin imukykyisestä materiaalista, joten imettäminen on kuivempaa ja mukavampaa niin yöllä kuin päivälläkin.

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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

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Kennokuvioitu sisäpinta

Kennokuvioitu sisäpinta

Pehmeä kennokuvioitu sisäpinta tuntuu miellyttävältä ihoa vasten.

Erittäin imukykyinen kolmikerroksinen sisämateriaali

Erittäin imukykyinen kolmikerroksinen sisämateriaali

Erittäin imukykyinen sisämateriaali vangitsee kosteuden ja pitää ihon kuivana niin päivällä kuin yölläkin.

Vuotamaton ja hengittävä ulkokerros

Vuotamaton ulkokerros pitää vaatteet kuivina ja tuntuu miellyttävältä ihoa vasten.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

128

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

07/12/2021

Sverige

Sverige

Tunn och bekväm

Amningskuporna är tunna och syns ej genom kläderna. Väldigt bekväma att använda då de inte känns och håller sig på plats. Har inte haft ett enda läckage under tiden jag testat dem.

Edut

Bekväma och håller sig på plats.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF254/61 Amningskupor

Käyttöpäivä 2021-11-07

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF254/61 Amningskupor

Käyttöpäivä 2021-11-07

07/12/2021

Sverige

Sverige

Bra produkt

Så skönt att slippa pinsamma blöta fläckar på tröjan! Skydden sitter på plats och fyller mjölken bra. Jag har haft ett par på dagen och ett nytt par på natten och det har funkat bra utan att läcka igenom. Det är första gången jag provat denna produkt och jag tycker att den motsvarar mina förväntningar.

Edut

De sitter på plats, slipper fläckar, kan suga upp mycket mjölk

Haitat

Har inget negativt att säga.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF254/61 Amningskupor

Käyttöpäivä 2021-11-07

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF254/61 Amningskupor

Käyttöpäivä 2021-11-07

06/12/2021

Sverige

Sverige

Underbar

Jag verkligen rekommenderar denna . Så praktiskt att dom har varsin förpackning! Man kan lägga direkt i skötväskan utan att dom blir smutsig. Andra fördel att dom är tunna så syns dom inte igenom amningsbh:n som dom flesta andra gör . Så jag rekommenderar varmt, underbar produkt

Edut

Tunn, varsin förpackning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF254/61 Amningskupor

Käyttöpäivä 2021-11-06

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF254/61 Amningskupor

Käyttöpäivä 2021-11-06

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 