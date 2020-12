Lisäsuojaa luonnollisella höyrysteriloinnilla

Steriloinnin tarkoitus on suojata vauvaa erityisen haitallisilta bakteereilta, kunnes hänen immuunijärjestelmänsä on riittävän vahva. Philips AVENT -sterilointilaite käyttää sairaalakäytöstä tuttua höyrysterilointimenetelmää, joka on nopea, helppo ja tehokas, eikä siinä käytetä kemikaaleja.